EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures fällt am Donnerstag gegen 8.01 Uhr um 2 Ticks auf 132,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,10 Prozent und das Tagestief bei 131,90 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.828 Kontrakte. Das Impulstief bei 131,23 liege immer noch in Reichweite, so die Helaba, die deshalb Risiken sieht. Auf der Oberseite sei die 21-Tage-Linie bei 132,42 als Widerstand relevant.

March 21, 2024 03:04 ET (07:04 GMT)