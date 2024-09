EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich bisher für keine Richtung entscheiden. Der September-Kontrakt steigt um 2 Ticks auf 133,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,4 Prozent und das Tagestief bei 133,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.304 Kontrakte. Aus der Eurozone stehen heute keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf der Agenda, am Nachmittag aus den USA der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes. Sollte dieser wie erwartet steigen, könnten die Erwartungen an einen großen Zinsschritt der Fed weiter fallen. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed- Zinssenkung um 50 Basispunkte sank zuletzt auf knapp 31 von 32 Prozent am Freitag.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2024 02:21 ET (06:21 GMT)