EUREX/Bund-Future im Verlauf leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet tendieren die Anleihen am Donnerstag im frühen Verlauf. Für eine leichte Belastung sorgt, dass im Tagesverlauf nicht weniger als neun Emissionen in Europa nach Käufern suchen. Die Anleihestrategen der DZ Bank rechnen bei den am Mittag zur Veröffentlichung anstehenden EZB-Accounts mit keinen bahnbrechenden Neuigkeiten. Allerdings könnte es - neben der Forderung von EX-EZB-Präsident Mario Draghi nach einer aktiveren Fiskalpolitik in gewissen EWU-Staaten - einige Erkenntnisse zum Konjunkturausblick 2020 geben. Bundesanleihen stehe, auch im Hinblick auf Konjunkturdaten und Zentralbankreden, ein volatilerer Handelsverlauf bevor.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 171,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,35 Prozent und das -tief bei 170,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.868 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 134,37 Prozent.

November 21, 2019 03:03 ET (08:03 GMT)