EUREX/Bund-Future im Verlauf leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht im Handelsverlauf am Mittwochvormittag leicht ins Plus. Kurz nach 8.00 Uhr notiert er 5 Ticks höher bei 133,99 Prozent, wo er in der Nacht auch gestartet war. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,02, das -tief bei 133,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.217 Kontrakte.

"In der Eurozone richtet sich der Fokus am Vormittag auf die Geld- und Kreditmengenentwicklungen im Juli", heißt es bei der Helaba. Die Zahlen könnten darüber Auskunft geben, inwieweit Expansionspotenzial für die reale Wirtschaft bestehe, und ob mittelfristige Inflationsrisiken vorhanden seien. Technisch unterstützt sei der Bund-Future bei 133,21, 132,93 sowie bei 132,73 Prozent.

August 28, 2024