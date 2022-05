EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf leichter. Der Juni-Kontrakt verliert 23 Ticks auf 153,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 153,83 Prozent und das Tagestief bei 153,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.914 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 10 Ticks auf 127,05 Prozent. Mit den aktuellen Zinserwartungen ist für die Marktstrategen der Helaba das Interesse an Bundesanleihen mit kurzen Laufzeiten vergleichsweise geringer. Entsprechend werde die Renditestrukturkurve vom vorderen Ende her deutlich flacher. Die Differenz zwischen 10- und 2-jährigen Bundrenditen habe sich gegenüber Ende letzter Woche um etwa 25 auf zuletzt 58 Basispunkte eingeengt.

Trotz der Spekulationen auf steigende EZB-Zinsen liegen die marktbasierten Inflationserwartungen weiterhin auf hohem Niveau. Daher könnte das Kurspotenzial am Markt für Staatsanleihen begrenzt sein.

May 20, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)