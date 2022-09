EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im frühen Handelsverlauf am Montag nach dem starken Plus am Freitag 33 Ticks niedriger bei 148,68 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 149,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 149,25, das -tief bei 148,54 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.40 Uhr 43.550 Kontrakte.

"Die übergeordneten Belastungsfaktoren in Form der Verkaufssignale von DMI und MACD mahnen weiterhin zur Vorsicht", heißt es bei der Helaba. Unterstützungen lägen bei 147,94 und 146,78, Widerstände um 150 und 151,42.

