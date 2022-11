EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag 29 Ticks niedriger bei 136,6 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 136,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,97, das -tief bei 136,59 Prozent. Umgesetzt wurden 18.719 Kontrakte. "Die Widerstandslinie verläuft bei 138,41", so die Helaba. Erst dauerhafte Kurse darüber sowie ein Anstieg über das vergangene Impulshoch und die 55-Tagelinie (140,92 sowie 140,87) hellten das Bild deutlich auf, so das Haus.

November 07, 2022 02:36 ET (07:36 GMT)