EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach unten. Mit Blick auf das erwartet hohe Emissionsvolumen in den ersten beiden Monaten 2023 halten sich die Käufer aktuell zurück, heißt es im Handel. Erst mit weiter rückläufigen Inflationserwartungen dürfte es auch an den Anleihemärkten wieder nachhaltig nach oben gehen. Der März-Kontrakt verliert 34 Ticks auf 134,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,75 Prozent und das Tagestief bei 134,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.880 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 6 Ticks auf 116,16 Prozent.

December 27, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)