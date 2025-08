EUREX/Bund-Future im Verlauf niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag nach den deutlichen Aufschlägen am Freitag 19 Ticks niedriger bei 129,75 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,06, das -tief bei 129,62 Prozent. Umgesetzt wurden 32.140 Kontrakte.

Die Helaba sieht bei 129,75 die erste Unterstützung. Die 55-Tagelinie bei 130,28 sei als erste Hürde zu nennen, gefolgt vom Hoch bei 130,76. Die Seitwärtsphase würde nach oben jedoch erst jenseits von 131,85 (Aprilhoch) aufgelöst.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2025 02:43 ET (06:43 GMT)