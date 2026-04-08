EUREX/Bund-Future im Verlauf sehr fest

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochvormittag um 140 Ticks auf 126,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,64 Prozent und das Tagestief bei 125,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 525.214 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 134 Ticks auf 110,52 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 91 Ticks auf 116,14 Prozent.

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April 08, 2026 04:21 ET (08:21 GMT)