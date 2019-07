EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp im Plus. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen haben sich wieder dem Einlagensatz bei minus 0,40 Prozent angenähert. Diese Marke bildet bisher die Schallgrenze. Die Frage ist, ob diese Hürde bereits vor der nächsten Sitzung der EZB fällt, auf der die Senkung des Einlagensatzes erwartet wird. Gutes Kaufinteresse ist am langen Ende der Kurve zu beobachten, wo noch positive Renditen zu erzielen sind.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um einen Tick auf 174,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,52 Prozent und das Tagestief bei 174,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.592 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 134,79 Prozent.

July 30, 2019 02:53 ET (06:53 GMT)