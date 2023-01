EUREX/Bund-Future im Verlauf über 140er-Marke stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future zeigt sich am Donnerstag im Verlauf über der 140er-Marke stabil. Der März-Kontrakt steigt um 31 Ticks auf 140,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,73 Prozent und das Tagestief bei 140,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.998 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 118,8 Prozent.

Im Tagesverlauf äußern sich einige Notenbankerinnen und Notenbanker, unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Gespannt wartet man darauf, ob die zuletzt aufgekommenen Gerüchte über eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen bestätigt werden. Am Vortag hatte Ratsmitglied Villeroy de Galhau den Markterwartungen etwas Wind aus den Segeln genommen, als er sagte, dass Lagardes früherer Hinweis auf Zinsschritte von 50 Basispunkten weiter Gültigkeit habe. Für Entspannung bei Marktteilnehmern sorgen womöglich auch die Inflationserwartungen. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone entwickelen sich nach Aussage der Zinsstrategen der Helaba die 5-jährigen Inflation-Forwards seit Jahresanfang rückläufig.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 03:07 ET (08:07 GMT)