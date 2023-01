EUREX/Bund-Future im Verlauf vorsichtig aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Mittwoch im Verlauf etwas fester. Der März-Kontrakt steigt um 19 Ticks auf 135,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,5 Prozent und das Tagestief bei 135,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.579 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 116,63 Prozent. Das Umfeld für Bundesanleihen bleibt angesichts weiterer Leitzinserhöhungen, der in Aussicht gestellten Reduzierung des EZB-Anleihebestandes und eines erhöhten Anleiheangebots herausfordernd, so die Marktstrategen der Helaba am Morgen. Auch von technischer Seite könne noch keine Entwarnung gegeben werden, wenngleich erste Indikatoren Stabilisierungsansätze erkennen ließen. Das erste Retracement des seit Anfang Dezember zu beobachtenden Abwärtsimpulses bei 136,54 komme in Reichweite. Entscheidend auf der Unterseite sei dagegen der Bereich 132,55/60.

Der heutige Fokus gelte dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes aus den USA, der mit einem neuerlichen Rückgang aufwarten dürfte. Im Gegensatz dazu dürfte sich nach Einschätzung der Helaba der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, noch als zu stark erweisen, um eine geldpolitische Entwarnung mit sich zu bringen. Auch in den USA werde es vermutlich noch weitere Zinsanhebungen geben. Darauf dürfte das am Abend anstehende FOMC-Protokoll hinweisen.

January 04, 2023 02:40 ET (07:40 GMT)