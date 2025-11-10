10.11.2025 08:08:41

EUREX/Bund-Future im Verlauf weiterhin leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.03 Uhr um 23 Ticks niedriger bei 128,83 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,96, das -tief bei 128,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.754 Kontrakte.

Der Bund-Future ist nun unter die 55- und 100-Tagelinien bei 128,97 und 128,86 Prozent gefallen. Das deutet laut Helaba auf Schwäche hin. MACD und Stochastic gäben unterhalb ihrer Signallinien nach und auch der DMI stehe auf Verkauf. Sollte es zu einem dauerhaften Bruch der oben genannten Durchschnittslinien kommen, lägen die nächsten Haltemarken bei 128,24 und 127,88. Widerstände gebe es in der Zone 129,44/66.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 02:09 ET (07:09 GMT)

