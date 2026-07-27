27.07.2026 08:32:40

EUREX/Bund-Future kann im Verlauf sein Plus behaupten

DOW JONES--Nachdem Inflations- und Zinssorgen den Bund-Future in der Vorwoche belastet haben, findet am Montag nun eine Gegenbewegung statt. Anleger greifen zu, nachdem die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeitweise auf 3,21 Prozent gestiegen war, und damit das höchste Niveau seit mehr als 15 Jahren erreichte.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 45 Ticks auf 124,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,95 Prozent und das Tagestief bei 124,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.781 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 27 Ticks auf 114,05 Prozent. Für die Charttechniker bei der Helaba bietet der Bereich um 125,00 den ersten Widerstand, gefolgt vom Retracement bei 125,43.

DJG/thl/cln

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(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)

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