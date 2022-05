EUREX/Bund-Future knapp behauptet - Abwärtsimpuls "intakt"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.40 Uhr kaum verändert, der Juni-Futures sinkt um 9 Ticks auf 152,49 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 152,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 152,71, das -tief bei 152,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 27.700 Kontrakte.

Die Helaba verweist auf den "intakten Abwärtsimpuls", der mit dem neuen Kontrakttief bei 152,17 bestätigt worden sei. Allerdings gebe es einige Indikatoren, die das letzte Tief nicht begleitet hätten, so dass es Hoffnung auf eine zumindest kurzfristige Erholung gebe. Erste Widerstände lägen am Donnerstaghoch bei 154,18 und an der 21-Tagelinie bei 154,58, Unterstützungen um 152,00.

