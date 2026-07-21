21.07.2026 08:50:40

EUREX/Bund-Future knapp behauptet - Warten auf ZEW

DOW JONES--Impulsarm handelt der Bund-Future am Dienstagvormittag etwas tiefer. Der September-Kontrakt verliert 4 Ticks auf 124,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,81 Prozent und das Tagestief bei 124,64 Prozent. Umgesetzt wurden 25.585 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 114,02 Prozent.

Für 11.00 Uhr steht mit dem ZEW-Index der Konjunkturerwartungen eine wichtige Umfrage zur Veröffentlichung an. Dafür werden ausschließlich Finanzmarktteilnehmer befragt, sodass sich der wieder aufgeflammte Nahost-Konflikt negativ bemerkbar machen könnte. Die Marktstrategen der Helaba weisen darauf hin, dass das ähnlich konzipierte Sentix-Investorenvertrauen bereits deutlich gestiegen sei. Dazu hätten auch die von der Bundesregierung beschlossenen Reformen beigetragen. Ökonomen erwarten den ZEW bei einem Stand von 18,0 nach 10,5 Punkten.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 02:51 ET (06:51 GMT)

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Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
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