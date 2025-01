EUREX/Bund-Future legt nach Daten aus Großbritannien leicht zu

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf im Plus. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 21 Ticks auf 130,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,67 Prozent und das Tagestief bei 130,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.640 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 116,45 Prozent.

Mit der Veröffentlichung der Verbraucherpreise in Großbritannien legte auch der Bund-Future um 20 Ticks zu. Die jährliche Inflationsrate in Großbritannien kühlte sich zum Jahresende ab, was eine weitere Senkung des Leitzinses durch die Bank of England (BoE) wahrscheinlicher macht. Den nächsten Impuls dürften dann um 14:30 Uhr die Verbraucherpreise aus den USA liefern.

