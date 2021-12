EUREX/Bund-Future leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.30 Uhr um 3 Ticks auf 172,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,42 Prozent und das Tagestief bei 172,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.733 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 209,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 133,45 Prozent. Das Geschäft dürfte am Berichtstag in engen Bahnen verlaufen. Der Bund-Future hat sich in den vergangenen Tagen in einer engen Spanne zwischen 172,60 und knapp 172,00 bewegt.

December 29, 2021 02:38 ET (07:38 GMT)