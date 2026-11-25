DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.19 Uhr um 17 Ticks auf 123,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,22 Prozent und das Tagestief bei 122,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 33.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 106,92 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 113,63 Prozent.

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November 25, 2026 02:19 ET (07:19 GMT)