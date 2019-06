EUREX/Bund-Future leicht im Plus - Allzeithoch im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.33 Uhr um 4 Ticks auf 172,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,70 Prozent und das Tagestief bei 172,56 Prozent. Umgesetzt wurden 36.156 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 134,44 Prozent.

Der Bund-Future notiert nur knapp unter dem Allzeithoch bei 172,88 Prozent. Dieses dürfte angesichts der taubenhaften Kehrtwende der Notenbanken bald wieder eingestellt werden. Die Fed hat am Vorabend Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, mit Blick auf die EZB wird in der Zwischenzeit eine Senkung des Einlagesatzes bis Jahresende fest eingepreist.

