|
06.01.2026 08:41:39
EUREX/Bund-Future leichter - Inflationsdaten im Fokus
DOW JONES--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf leichter. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 11 Ticks auf 127,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,36 Prozent und das -tief bei 127,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.412 Kontrakte. Der Bobl-Future verliert 3 Ticks auf 116,05 Prozent. Am Anleihemarkt stehen vor allem die Verbraucherpreise aus Frankreich und Deutschland im Fokus.
Für Dezember signalisieren die Kraftstoffpreise nach Aussage der Helaba-Marktstrategen erneut einen nur mäßigen Preisdruck. Aufgrund eines kräftigen Basiseffektes dürfte die Jahresrate der Inflation zudem sinken. Auch in Frankreich sei der Preisauftrieb gedämpft. Die Jahresrate werde unverändert bei 0,9 Prozent erwartet und damit deutlich unterhalb des Zielniveaus der EZB. Im Hinblick auf die Zinssenkungserwartungen in der Eurozone dürften die Daten in der Tendenz zwar förderlich sein, mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus rechnen die Marktstrategen der Helaba auf absehbare Zeit aber nicht.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 06, 2026 02:42 ET (07:42 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.