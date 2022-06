EUREX/Bund-Future mit kleinen Abschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert nach dem deutlichen Rücksetzer am Pfingstmontag am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr 8 Ticks auf 148,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 148,99 Prozent und das Tagestief bei 148,68 Prozent. Umgesetzt wurden rund 4.450 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 156,34 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 125,27 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag, auf der sie Zinserhöhungen ab Juli ankündigen dürfte. "Das Tempo der Zinsschritte dürfte der Knackpunkt in den Diskussionen bleiben. Die Daten sprechen für 50 Basispunkte-Schritte, aber mehrere Ratsmitglieder haben betont, dass sie angesichts der verbleibenden Risiken für das Wirtschaftswachstum und einer möglichen Spread-Ausweitung eine graduelle Straffung bevorzugen", so die Commerzbank.

Auch wenn die EZB die Tür für Zinserhöhungen um 50 Basispunkte auf den kommenden Sitzungen offen lassen dürfte, bleibe der wahrscheinlichste Kompromiss Schritte um 25 Basispunkte auf jeder Sitzung, so die Analysten weiter.

