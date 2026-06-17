EUREX/Bund-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.05 Uhr um 21 Ticks auf 126,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,74 Prozent und das Tagestief bei 126,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.687 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 109,80 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 115,14 Prozent.

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June 17, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)