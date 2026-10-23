EUREX/Bund-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 7.57 Uhr um 5 Ticks auf 122,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,47 Prozent und das Tagestief bei 122,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.627 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 105,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 113,22 Prozent.

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October 23, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)