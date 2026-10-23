|
23.10.2026 08:00:06
EUREX/Bund-Future mit kleinen Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 7.57 Uhr um 5 Ticks auf 122,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,47 Prozent und das Tagestief bei 122,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.627 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 105,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 113,22 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.