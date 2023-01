EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis gegen 8.15 Uhr 13 Ticks auf 138,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,53 Prozent und das Tagestief bei 138,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.410 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 52 Ticks auf 148,48 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 117,95 Prozent. Größere Impulse sind am Berichtstag nicht in Sicht.

January 13, 2023 02:18 ET (07:18 GMT)