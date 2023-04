EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.30 Uhr 6 Ticks auf 135,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,33 Prozent und das Tagestief bei 134,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.351 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 26 Ticks auf 138,9 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 117,63 Prozent.

Der Bund-Future hatte am Vortag in einer ersten Reaktion mit kräftigen Aufschlägen auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise reagiert. Dann legte er allerdings den Rückwärtsgang ein - die Anleger störten sich an der weiter gestiegenen Kerninflation, die den Handlungsdruck auf die US-Notenbank aufrecht erhält.

April 13, 2023 02:40 ET (06:40 GMT)