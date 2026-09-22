EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr 29 Ticks auf 120,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,07 Prozent und das Tagestief bei 120,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.652 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 28 Ticks auf 102,70 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 12 Ticks auf 112,30 Prozent.

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September 22, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)