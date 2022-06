EUREX/Bund-Future mit leichten Aufschlägen - Operation "Switch" im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.15 Uhr um 20 Ticks auf 143,86 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 144,79 Prozent und das Tagestief bei 143,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.111 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 157,18 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 20 Ticks auf 121,28 Prozent.

Der Bund-Future hatte am Vortag zeitweise unter Medienberichten gelitten, wonach das neue Antifragmentierungsinstrument der EZB wahrscheinlich den Verkauf anderer Anleihen beinhalten werde.

"Je nach Ausgestaltung könnte eine solche 'Operation Switch' zu einem sehr effektiven Instrument der Spreadeinengung werden", so die Commerzbank. Ein Instrument, das Nettokäufe vermeide, wäre zwar immer noch umstritten. Es wäre aber zumindest konsistent, was die Instrumentenwahl angehe, die bei der EZB-Strategieüberprüfung getroffen worden sei.

Netto-Anleihekäufe seien demnach notwendig, um die Zinsuntergrenze zu überwinden. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass Nettokäufe in einem Umfeld von Zinserhöhungen schwer zu rechtfertigen seien (daher auch das Sequencing), so die Commerzbank. Darüber hinaus wären mit solch einer "Operation Switch" wohl wesentlich geringere Volumen in der Peripherie erforderlich, um eine bestimmte Spreadwirkung zu erzielen.

June 17, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)