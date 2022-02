EUREX/Bund-Future mit nur leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 17 Ticks auf 167,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,17 Prozent und das -tief bei 166,66 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 53.261 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 32 Ticks auf 197,58 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 131,7 Prozent.

Damit halten sich die Aufschläge im Bund-Future trotz der erheblichen Verschärfung der Ukraine nach der Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine durch Moskau in Grenzen. Der Grund dafür dürfte in den massiven Inflationsproblemen zu suchen sein. "Da die höheren Energiepreise das Risiko von Zweitrundeneffekten im Jahresverlauf verstärken, dürfte der Markt sich schwertun, die geldpolitische Straffung auszupreisen", so die Commerzbank.

