02.01.2026 08:11:41
EUREX/Bund-Future mit Verlusten am Morgen
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.01 Uhr 37 Ticks auf 127,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49 Prozent und das Tagestief bei 127,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.543 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 80 Ticks auf 109,32 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 12 Ticks auf 116 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 02, 2026 02:11 ET (07:11 GMT)
