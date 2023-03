EUREX/Bund-Future nach volatilem Verlauf wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Volatil ist der Bund-Future in die neue Woche gestartet. Im frühen Geschäft hat er bereits einen Spanne von fast 100 Ticks durchhandelt. Mit der Einschätzung der Volkswirte von Goldman Sachs, dass die Fed auf der Sitzung kommende Woche eine Zinspause einlegen könnte, ging es auch in Europa mit dem Bund-Future um 60 Ticks nach oben. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Termine auf dem Kalender, auch die Zentralbanker legen eine Pause ein. Damit dürfte vor allem die Nachrichtenlage rund um den Bankensektor in der USA die Impulse für die Anleihen liefern.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8:40 Uhr um 8 Ticks auf 133,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,14 Prozent und das Tagestief bei 133,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 66.187 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 116,62 Prozent.

Charttechnisch haben sich nach Aussage der Marktstrategen der DZ Bank die Signale für eine Fortsetzung des positiven Trends nach dem deutlichen Anstieg des Bund-Futures am Freitag verstärkt.

