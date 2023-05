EUREX/Bund-Future nach Vortagesplus mit Verschnaufpause

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Anstieg am Vortag legt der Bund-Future am Mittwoch zunächst eine Verschnaufpause ein. Als Gründe für die Bewegung am Vortag nennen die Marktstrategen der Helaba unter anderem nachlassende Zinsfantasien in den USA. So sollen demokratische US-Politiker die Fed per Brief aufgefordert haben, auf eine weitere Anhebung der Zinsen zu verzichten. Die Schwankungen seien enorm, was wohl auch mit der Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs erklärt werden könne, ebenso wie mit den Problemen bei den Regionalbanken in den USA, so die Helaba.

Mehrheitlich wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen am Abend um 25 Basispunkte anheben wird. Fraglich ist, ob die Fed damit den Zinserhöhungszyklus als beendet erklären oder zumindest eine längere Pause ankündigen wird, was nach Einschätzung der Helaba ins Kalkül zu ziehen ist.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 136,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,33 Prozent und das Tagestief bei 136,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.480 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 118,36 Prozent.

May 03, 2023 03:05 ET (07:05 GMT)