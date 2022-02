EUREX/Bund-Future nach Zweijahrestiefs nur noch etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Freitag im Handelsverlauf etwas von den Tagestiefs lösen. Er fällt gegen 8.40 Uhr um 28 Ticks auf 166,67 Prozent. Das Tagestief von 166,52 entspricht dem tiefsten Stand seit Mai 2019. Gestartet war er in der Nacht mit 166,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,00 Prozent. Umgesetzt wurden gut 62.000 Kontrakte, damit ist der Umsatz bereits hoch.

"Damit bleibt der Abwärtsimpuls intakt, allerdings scheint nach den massiven Verlusten und wegen der überverkauften Marktlage eine vorübergehende Erholung möglich", heißt es bei der Helaba. Anlass könnte am Nachmittag die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Januar sein. Schätzungen zufolge dürfte sich das Tempo des Jobaufbaus in den USA weiter verlangsamt haben.

"Am Anleihenmarkt erleben wir einen regelrechten Ausverkauf", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. "Anleihen werden in hohem Bogen aus den Depots geworfen", sagt er. Die Angst vor weiter steigenden Zinsen dominiere.

Die Commerzbank geht nach der EZB-Sitzung nun davon aus, dass die EZB die Zinsen noch im laufenden Jahr um 50 Basispunkten anheben wird, für die US-Notenbank erwartet sie nun 150 Basispunkte.

