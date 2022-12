EUREX/Bund-Future pendelt im Verlauf um Vortagesschluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future zeigt am Dienstag im Verlauf keine klare Tendenz. Den entscheidenden Impuls dürften am Nachmittag die Inflationsdaten aus den USA liefern. Der März-Kontrakt steigt um 8:40 Uhr um 13 Ticks auf 140,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,3 Prozent und das Tagestief bei 140,07 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.408 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 118,75 Prozent.

Im Fokus stehen die US-Inflationsdaten, die nach über 9 Prozent im Juni sich bis Oktober auf 7,7 Prozent abkühlten. Per November werden sie nun mit 7,3 Prozent erwartet. Dies würde nach Einschätzung der Zinsstrategen der DZ Bank unterstreichen, dass der Inflationshöhepunkt in den USA überschritten ist. Das Zünglein an der Waage für ein optimistischeres Rentenmarktbild dürfte aber die Kerninflation sein, die zuletzt höher ausfiel als erwartet.

Kontakt zum Autor: maekte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2022 02:58 ET (07:58 GMT)