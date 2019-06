EUREX/Bund-Future stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp unterhalb seines Kontrakthochs zeigt sich der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf stabil. Der Bund-Future bewegte sich am Mittwoch in einer engen Spanne von 30 Ticks. Angesichts des dünnen Datenkalenders erwarten die Marktstrategen einen erneuten Handelstag innerhalb einer engen Spanne.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 171,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,58 Prozent und das -tief bei 171,45 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.927 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt einen Tick auf 134,07 Prozent.

June 13, 2019 02:53 ET (06:53 GMT)