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24.09.2026 08:19:40
EUREX/Bund-Future steht weiter unter Druck
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.18 Uhr 18 Ticks auf 120,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,14 Prozent und das Tagestief bei 119,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.175 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 18 Ticks auf 102,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 111,82 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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