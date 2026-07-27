EUREX/Bund-Future steigt im Frühhandel

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 37 Ticks auf 124,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,87 Prozent und das Tagestief bei 124,77 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.298 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 22 Ticks auf 113,99 Prozent.

DJG/thl

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July 27, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)