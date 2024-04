EUREX/Bund-Future tendiert im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag tendiert der Bund-Future zum Wochenschluss bereits wieder schwächer. Der Juni-Kontrakt verliert 24 Ticks auf 132,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,05 Prozent und das -tief bei 132,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.793 Kontrakte. Der Bobl-Futures büßt 12 Ticks auf 118,09 Prozent ein. Im Tageshoch scheiterte der Terminkontrakt an der 55-Tagelinie bei 133,05 und drehte zunächst nach Süden. Sollte die Suche nach den sicheren Häfen am Vormittag zunehmen, dürfte diese Marke nochmals angelaufen werden. Ansonsten liefert der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag den Impuls für die zweite Sitzungshälfte.

April 05, 2024