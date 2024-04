EUREX/Bund-Future tendiert im Verlauf leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am EZB-Tag im Verlauf leichter. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 12 Ticks auf 131,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,79 Prozent und das Tagestief bei 131,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.554 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,3 Prozent.

Mit dem Rücksetzer am Vortag hat sich für die Marktstrategen der Helaba das technische Bild beim Bund-Future wieder getrübt. Der ADX sei schwach und sinke weiter, was auf die insgesamt trendlose Marktverfassung verweist. Für einen Ausbruch über die 55-Tagelinie bei 132,96 oder sogar das Hoch bei 133,22 fehlten aktuell die Impulse. Es gelte zudem zu beachten, dass marktseitig noch immer drei Zinsschritte in diesem Jahr eskomptiert seien. Signale über darüber hinausgehende Lockerungen der EZB gibt es für die Helaba nicht.

