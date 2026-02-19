|
19.02.2026 08:26:39
EUREX/Bund-Future tendiert niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Donnerstag 17 Ticks niedriger bei 129,1 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31, das -tief bei 129,08 Prozent. Umgesetzt wurden 25.627 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/thl
(END) Dow Jones Newswires
February 19, 2026 02:26 ET (07:26 GMT)
