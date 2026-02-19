EUREX/Bund-Future tendiert niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Donnerstag 17 Ticks niedriger bei 129,1 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,31, das -tief bei 129,08 Prozent. Umgesetzt wurden 25.627 Kontrakte.

