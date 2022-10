EUREX/Bund-Future tritt auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten hohen Volatilität tritt der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf nahe der 140er-Marke auf der Stelle. Der Dezember-Kontrakt verliert drei Ticks auf 139,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,13 Prozent und das Tagestief bei 139,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.233 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um einen Tick auf 120,39 Prozent.

Am Mittag wird das Protokoll der jüngsten EZB-Ratssitzung veröffentlicht, in dem ein Hinweis auf die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen zu lesen sein dürfte. Zuletzt hatten nach Aussage der Helaba die Zinserwartungen aber einen kleinen Dämpfer erhalten. Marktteilnehmer spekulierten darauf, dass bei den Notenbankern der Wille zu Zinserhöhungen nachlassen könnte, wenn sich die Konjunktur stark abkühle. Die Einkaufsmanagerindizes in den wichtigsten Ländern der Eurozone notierten unisono im Kontraktionsbereich.

