EUREX/Bund-Future tritt im frühen Verlauf auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Freitagvormittag noch für keine Richtung entscheiden und handelt nahe dem Schlusskurs vom Vortag. Der Dezember-Kontrakt steigt um 3 Ticks auf 129,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,68 Prozent und das Tagestief bei 129,5 Prozent. Umgesetzt wurden rund 24.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 115,89 Prozent.

Nachdem die Reihe von Zentralbanksitzungen das Marktgeschehen in den vergangenen zwei Wochen im Griff hatte, könnte es nach Einschätzung der Zinsstrategen der DZ Bank nun zu einem Wendepunkt kommen. Denn im Laufe des Vormittags werden in Frankreich, Deutschland und der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im September veröffentlicht. Zwar sprechen die Markterwartungen für eine Stabilisierung nahe der August-Niveaus, allerdings dürften die Risiken insbesondere im Fall von Deutschland eher abwärtsgerichtet sein. Korrekturpotenzial nach unten bei den Renditen wäre in jedem Fall ausreichend vorhanden.

September 22, 2023 02:49 ET (06:49 GMT)