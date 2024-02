EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tritt am Dienstag im Vormittagsverlauf auf der Stelle. Der März-Kontrakt verliert 4 Ticks auf 132,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,57 Prozent und das Tagestief bei 132,34 Prozent. Umgesetzt wurden rund 30.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 116,11 Prozent.

In dieser Woche stünden hohe Anleihefälligkeiten und Kuponzahlungen an, zugleich ein eher überschaubares Auktionsangebot, was stützend wirken sollte, heißt es. Derweil verweisen die Zinsstrategen der DZ Bank darauf, dass die Risikoprämien der EWU-Peripherie auf ihren engen Niveaus verharrten. Der Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Zehnjahresanleihen liege mit 145 Basispunkten auf dem niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Krieges.

Technisch ist der Bund-Future wieder unter die 100-Tagelinie gerutscht. Die Lage beim Stochastic hat sich für die Charttechniker der Helaba zwar aufgehellt, der DMI und der MACD stehen aber noch auf Verkauf. Insofern erscheine es verfrüht, grünes Licht zu geben. Die erste Haltemarke finden die Experten am Impulstief bei 131,78.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2024 02:51 ET (07:51 GMT)