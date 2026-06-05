EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures zeigt sich am Freitag gegen 8:30 Uhr unverändert bei 125,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,68 Prozent und das Tagestief bei 125,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.259 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 108,6 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 115,56 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)