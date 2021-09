EUREX/Bund-Future unter Abgabedruck nach Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.27 Uhr 45 Ticks auf 171,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,72 Prozent und das -tief bei 171,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.252 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 118 Ticks auf 207,62 Prozent. Der Bobl-Futures sinkt um 14 Ticks auf 135,25 Prozent.

Die US-Notenbank hat am Vorabend ein falkenhaftes Signal gesendet und eine baldige Reduzierung der Anleihekäufe in Aussicht gestellt. Diese könnte bereits auf der nächsten Sitzung im November beschlossen werden, so die Commerzbank. Daneben wurden neue Zinsprojektionen veröffentlicht. Danach erwartet die Hälfte der Sitzungsteilnehmer Zinserhöhungen bereits 2022. Die Aussagen gelten als Belastung für den Rentenmarkt.

September 23, 2021