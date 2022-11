EUREX/Bund-Future unter leichtem Abgabedruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.20 Uhr 14 Ticks auf 137,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,51 Prozent und das Tagestief bei 137,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.742 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 38 Ticks auf 143,66 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 119 Prozent.

Im Blick steht die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Oktober am Nachmittag. Erwartet wird ein Plus bei der Zahl der Beschäftigten von 205.000. Die Anleger erhoffen sich Rückschlüsse aus den Daten hinsichtlich der möglichen US- Geldpolitik .

