EUREX/Bund-Future unverändert

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Donnerstag um 8.06 Uhr unverändert bei 119,93 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,07 Prozent und das Tagestief bei 119,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.507 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 100,52 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 112,11 Prozent.

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October 01, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)