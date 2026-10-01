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01.10.2026 08:14:41
EUREX/Bund-Future unverändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Donnerstag um 8.06 Uhr unverändert bei 119,93 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,07 Prozent und das Tagestief bei 119,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.507 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 100,52 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 112,11 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 01, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
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