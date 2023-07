EUREX/Bund-Future von britischen Inflationsdaten getrieben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf deutlicher im Plus. Den entscheidenden Impuls lieferten die Inflationsdaten aus Großbritannien. In Folge schossen die Gilts in die Höhe und sorgten auch für Kaufinteresse bei Bundesanleihen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 56 Ticks auf 134,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,87 Prozent und das -tief bei 134,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 92.283 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 37 Ticks auf 116,42 Prozent.

July 19, 2023 03:09 ET (07:09 GMT)