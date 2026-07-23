23.07.2026 09:05:43

EUREX/Bund-Future vor EZB-Zinsentscheid etwas niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future tendiert am Donnerstag im Verlauf etwas niedriger. Der September-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 124,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,47 Prozent und das Tagestief bei 124,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.505 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 4 Ticks auf 113,73 Prozent.

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) wird erwartet, dass sie die Leitzinsen bestätigt. Die Notenbanker hatten in den vergangenen Wochen vor anhaltenden Inflationsrisiken gewarnt und keinen Zweifel daran gelassen, im Fall der Fälle handlungsbereit zu sein. Die jüngste Eskalation am Persischen Golf und die wieder steigenden Energiepreise sind dabei Entwicklungen, die den Notenbankern kaum gefallen dürften. Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung sehen die Marktstrategen der Helaba gleichwohl nicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)

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